Тука пояснил причины секретности данных фигурантов антироссийских санкций

Георгий Тука уверяет, что рассекретить санкционный список может только СНБО / "Главред"

Заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что секретность информации в отношении лиц, для которых ввели новые антироссийские санкции перед новым годом, связана с законом "О доступе к публичной информации".

В эфире телеканала 112 Украина он заявил, что неразглашение определенной информации предусмотрено на законодательном уровне.

"Это, в частности, информация, содержащаяся в документах субъектов властных полномочий, которые составляют внутриведомственную служебную корреспонденцию, докладные записки, рекомендации, если они связаны с разработкой направления деятельности учреждения или осуществлением контрольных, надзорных, правительственных функций органами государственной власти. Пункт второй, если эта информация собрана в процессе оперативно-розыскной контрразведывательной деятельности в сфере обороны страны, которая не отнесена к государственной тайне", - сообщил Тука.

Чиновник добавил, что на некоторые данные наложен гриф "секретно" и решение по поводу их обнародования может принять только СНБО. Он подчеркнул, что информация шифруется, чтобы избежать последствий преждевременных действий субъектов.

Как ранее сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о ввести новые санкций против физических и юридических лиц России.