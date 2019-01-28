США и Канада подняли истребители на перехват российских бомбардировщиков

​ВВС Канады и США отправили истребители на перехватдвух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи канадского воздушного пространства.

Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны NORAD в Twitter.

"E-3 AWACS, два F-22 и два CF-18 с NORAD идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Tu-160 Blackjack, которые входили в Идентификационную зону противовоздушной обороны Канады 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном авиапространстве и не заходили на суверенную территорию Канады", - говорится в сообщении.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) January 26, 2019

В свою очередь в Минобороны РФ 26 января отметили, что Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей.

Ранее сообщалось, что утром 18 января в РФ над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, на борту каждого из самолетов находились по два человека. Позже нашли живым одного пилота и обнаружили тела двух летчиков.