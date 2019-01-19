Столкновение истребителей в России: названо число погибших пилотов Су-34

В России нашли тела двух пилотов столкнувшихся Су-34 / sdelanounas.ru

В Российской Федерации на Дальнем Востоке нашли тела пилотов двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся в воздухе над акваторией Японского моря.

В РФ количество жертв крушения истребителей достигло двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

По его данным, остается неизвестной судьба еще одного — четвертого пилота Су-34 (на борту каждого из самолетов находились по два человека), его продолжали искать.

В ночь на субботу, 19 января, на побережье Японского моря был ветер до 18 м/с, а на протяжении дня он может усилиться до 20 м/с, осадков нет и они не прогнозируются, сообщили агентству в Дальневосточном Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что утром 18 января в России два Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Позже одного из пилотов истребителя-бомбардировщика нашли живым и подняли из воды.