Столкновение истребителей в России: раскрыты новые подробности и возможная причина

В России Су-34 не разминулись над акваторией Японского моря / structure.mil.ru

В Российской Федерации на Дальнем Востоке два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря, одного из пилотов нашли живым и подняли из воды.

В РФ истребители столкнулись в пятницу, 18 января, в 07:07 часов в 35 километрах от берега, сообщает телеканал Звезда со ссылкой на данные российского Минобороны.

Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что предварительная причина столкновения самолетов — ошибка пилотирования.

"…произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 Дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Авария случилась… при выполнении планового учебно-тренировочного полета при отработке маневрирования над акваторией Японского моря", — утверждают в Минобороны.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае России в воздухе пропали с радаров два Су-34. По данным СМИ, экипаж одного из истребителей-бомбардировщиков успел катапультироваться.