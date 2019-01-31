Лукашенко не сможет сопротивляться, если Путин захочет поглотить Беларусь - дипломат

Президент РБ Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александ Лукашенко давно утратил самостоятельность и не сможет защитить страну в случае, если Россия решит ее поглотить.

Такое мнение высказал дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Лукашенко не хочет нападать на Украину. Сможет ли он обеспечить, чтобы Россия не напала на нас с его территории? Нет. Он не самостоятельный, договориться с ним ни о чем нельзя, у него очень давно, причем официально, нет контроля над страной. Доказательство — союзный договор 1997 года между Россией и Беларусью", - цитируют Яременко Факты.

Он отметил, что по сути аннексия уже состоялась.

Читайте такжеПочему у Путина не получится поглотить Беларусь"Скорее всего, есть только вопрос, когда Путин захочет переоформить статус Беларуси. Тем более что никакого противодействия этому (нужно было создать там для россиян проблемы) ни Украина, ни мир не захотели оказывать. Подыгрывание Лукашенко лишь ускоряло этот результат. И вот россияне все там прекрасно контролируют и делают все, когда захотят и как захотят. Александр Григорьевич любит нас поучать, мол, не дай Бог в Беларуси будет так, как в Украине. Да так и не надо. Сделают все по-другому", - считает дипломат.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что и Украина, и его страна обречены всегда оставаться вместе с Россией.