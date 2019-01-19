Путин хочет "съесть" всю Беларусь — социолог

19 января 2019, 07:35

Президент РФ очень хочет присоединить Беларусь к своей стране, отметил эксперт.

Эксперт предупредил, что Владимир Путин хочет
Владимир Путин хочет "съесть" всю Беларусь, предупредил эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что президент РФ Владимир Путин хочет "съесть" всю Беларусь.

Глава России очень хочет присоединить Беларусь к своей стране, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, белорусский президент Александр Лукашенко не хочет присоединения своего государства к РФ.

"…Если в случае с Украиной ему (Путину — Ред.) достаточно было бы иметь своего ставленника у власти в Киеве, то Беларусь он хочет "съесть" всю", — отметил эксперт.

По его словам, для российского лидера это был бы выход: так можно было бы еще пару лет "пудрить мозг" электорату разговорами о том, что он возрождает великую Россию, славянское единство и т.д., когда девушки в кокошниках, все радуются и целуются, потому что Россия воссоединилась с Беларусью.

"Это — пиар-тема. Как я уже говорил, для Путина крайне важен пиар", — добавил аналитик.

"А Лукашенко, естественно, никуда не хочет — у него другие планы. В Гаити в свое время был диктатор Дювалье (Франсуа Дювалье — Ред.), сделавший так, что после его смерти власть наследовал 19-летней сын, которого прозвали "Бэби Док". Так вот у Лукашенко есть свой "Бэби Док", которому белорусский президент явно хочет передать власть", — сказал социолог.

"А представьте, что станет с этим "Бэби Доком", если Беларусь станет частью России! В лучшем случае, он пойдет работать каким-нибудь "манагером" в министерство. А тут он наследный принц. Потому, конечно же, Лукашенко не хочет никакого присоединения", — объяснил публицист.

"Еще один важный момент. У России очень много агентов в белорусском руководстве и среди силовиков, есть и компромат на Лукашенко. И если Кремль почувствует свои силы, он может попробовать просто спихнуть Лукашенко или отстранить от власти, формально оставив ему какие-то регалии", — предупредил Эйдман. 

"К тому же, новый посол России в Беларуси Бабич (Михаил Бабич — Ред.) — известный чекист. И совершенно не случайно, что на эту должность российское руководство назначило именно чекиста…", — добавил собеседник.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что 2019 и 2020 годы станут для Беларуси непростыми — страну будут очень сильно "пробовать на зуб".

Напомним, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в белорусском государстве личную власть.

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Россия Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин Игорь Эйдман
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