Холоднее, чем в Антарктиде и Сибири: США парализовали 50-градусные морозы

Морозы в США / УНИАН

Арктические морозы пришли в США, нанеся самый большой вред Среднему Западу, остановив самолеты и поезда, закрыв школы и заставив чиновников в Детройте, Миннеаполисе и Чикаго открыть центры обогрева для бездомных. По состоянию на вечер среды, по крайней мере 8 человек замерзли насмерть. В больницах наблюдался постоянный поток пациентов, сообщавших о симптомах обморожения.

Инфографика/ The Washington Post

Как сообщает The Guardian, даже Почтовая служба США, вынуждена была приостановить доставку отправлений в некоторые регионы страны. Метеорологи зафиксировали самую низкую температуру в Миннесоте (-48С), в то время, как на Южном полюсе было теплее (-31С). Сообщается, что в США было холоднее также, чем в Антарктиде или Сибири. От морозов сильнее всего пострадали штаты Северная Дакота, Висконсин, Айова, Миннесота, Мичиган и Иллинойс.

Инфографика/ The Washington Post

Температура в Чикаго упала до минимума (около -30C) в среду, немного выше самого низкого показателя за всю историю города, начиная с января 1985 года. Полиция Чикаго предупреждает о росте числа ограблений: преступники отбирают у людей теплую одежду, в первую очередь дорогие пуховики компании Canada Goose.

Во многих городах страны открыты центры обогрева в правительственных зданиях, церквях, средних школах и благотворительных учреждениях.

В среду по всей стране было отменено не менее 2700 рейсов, в основном в двух основных аэропортах Чикаго. Еще 1800 рейсов, запланированных на четверг, также отменили. В Нью-Йорке пришлось закрыть автомагистрали для проезда грузовиков, а в Нью-Джерси – правительственные учреждения.

Из-за неблагоприятных погодных условий, федеральным служащим позволили приходить на работу с трехчасовой задержкой или брать незапланированные отгулы. Власти Нью-Йорка советуют жителям воздержаться от пользования частным автотранспортом из-за плохой видимости на дорогах.

Синоптики связывают аномальные морозы с мощным арктическим циклоном. Ученые также говорят о связи экстремальных холодов с глобальными климатическими изменениями.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.