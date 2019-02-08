Раскрыта причина смерти Сергея Юрского

Юрский / Скриншот видео с youtube.com

Известный советский и российский актер театра и кино Сергей Юрский умер от остановки сердца.

Юрский перед смертью долго болел, сообщила его дочь Дарья Юрская, пишет ТАСС.

По словам собеседницы, родные актера еще не получили официальное заключение о его смерти.

"...(Юрский — Ред. )умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", — заявила она.

Ранее сообщалось, что Сергей Юрский скончался в столице РФ Москве на 84-м году жизни. Самыми знаменитыми работами актера в кино стали роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД", "Любовь и голуби".