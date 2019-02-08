Раскрыта причина смерти Сергея Юрского

Актер долго болел, отметила его дочь.
Известный советский и российский актер театра и кино Сергей Юрский умер от остановки сердца.
Юрский перед смертью долго болел, сообщила его дочь Дарья Юрская, пишет ТАСС.
По словам собеседницы, родные актера еще не получили официальное заключение о его смерти.
"...(Юрский — Ред. )умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", — заявила она.
Ранее сообщалось, что Сергей Юрский скончался в столице РФ Москве на 84-м году жизни. Самыми знаменитыми работами актера в кино стали роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД", "Любовь и голуби".