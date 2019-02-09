"Преступления украинских националистов": в Польше оконфузились с историческим фото

Полякам не дают покоя "преступления украинских националистов" / zaxid.net

Сожженное Армией Крайовой украинское село Сагрынь стало иллюстрацией польского Институте национальной памяти "преступлений украинских националистов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович."Вновь сожженная воинами польской АК украинская Сагрынь становится иллюстрацией жертв украинских националистов" - написал на своей странице в Facebook глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Фото было сделано 10 марта 1944 года в селе Сагрынь на Холмщине в Польше.

Напомним, в Польше уже не впервые используют фотографии сожженной Сагрыни в антиукраинской пропаганде.

Ранее администрация польского премьера Матеуша Моравецкого выдавала этот же снимок за военное преступление, совершенного украинскими националистами на Волыни.