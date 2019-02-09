"Преступления украинских националистов": в Польше оконфузились с историческим фото

Сожженное поляками украинское село стало иллюстрацией жертв украинских националистов.
Сожженное Армией Крайовой украинское село Сагрынь стало иллюстрацией польского Институте национальной памяти "преступлений украинских националистов".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович."Вновь сожженная воинами польской АК украинская Сагрынь становится иллюстрацией жертв украинских националистов" - написал на своей странице в Facebook глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Фото было сделано 10 марта 1944 года в селе Сагрынь на Холмщине в Польше.
Напомним, в Польше уже не впервые используют фотографии сожженной Сагрыни в антиукраинской пропаганде.
Ранее администрация польского премьера Матеуша Моравецкого выдавала этот же снимок за военное преступление, совершенного украинскими националистами на Волыни.