Британский эксперт назвал условие для начала Путиным зарубежных авантюр

Владимир Путин начинает зарубежные авантюры, когда у него проблемы, сообщил эксперт / Reuters

Британский журналист, писатель, старший вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас считает, что президент России Владимир Путин из-за падения уровня народной поддержки в своей стране может дать старт какой-то новой военной кампании.

Когда у главы РФ проблемы, он часто начинает зарубежные авантюры, это может произойти снова, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, возможно, что целью Путина будет Беларусь, а не украинское государство.

"Но также возможно, что люди вокруг Путина начнут нервничать из-за такого авантюризма. Сейчас новая политическая среда, в которой Путин потерял свой будто магический статус "первого лица", которого обходит критика…", — заявил аналитик.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.