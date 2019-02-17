Украина оказалась в хвосте рейтинга по качеству жизни

Украина оказалась хуже соседей по качеству жизни / Обозреватель

В исследовании "Качество жизни стран-2019" (Quality of Life Index for Country 2019) Украина оказалась на 62-ом месте.

При этом в рейтинге выше Украины оказались не только Польша (35-ое место) и страны Прибалтики (Литва оказалась на 29-м, Латвия - на 34-м), но и Беларусь (37-е место) и Россия (59-е место).

В то же время первые три места в рейтинге качества жизни заняли: Дания, Швейцария и Финляндия. Германия на 8-м, в свою очередь, Япония и США - на 12-м и 13-м местах соответственно, а последнее, 71-е место осталось за Египтом.

Напомним, согласно ежегодного отчета международной правозащитной организации Freedom House, Украина в 2019 году остается "частично свободной" страной. При этом оккупирована Россией часть Крым получила статус "несвободной" территории.