Украину назвали "частично свободной" страной в отчете Freedom House

Украина остается "частично свободной" по версии Freedom House

Согласно ежегодного отчета международной правозащитной организации Freedom House, Украина в 2019 году остается "частично свободной" страной, а ее оккупирована Россией часть Крым получила статус "несвободной" территории.

При этом отмечается, что аннексия Крыма включает в себя нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

Исследователи обратили внимание на то, что в целом уровень свобод в Украине несколько ухудшился.

которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира.

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В число "несвободных" стран в исследовании Freedom House поали 50 государств, среди них и Россия. "Свободных" стран и территорий вместе 87. Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.

При этом с 2005 по 2018 год количество "несвободных" стран выросла на 26%, в то время как доля "свободных" упала на 44%. Упадок демократии авторы связывают среди прочего с изменением в балансе сил на глобальном уровне - растет влияние таких недемократических стран, как Китай.

/ freedomhouse.org

Freedom House занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира.

Напомним, ранее во Freedom House заявили об ухудшении ситуации с безопасностью журналистов в Украине.