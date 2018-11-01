Насилие и давление силовиков: в Украине ухудшилась ситуация с безопасностью журналистов - Freedom House

В Украине ухудшилась ситуация с безопасностью журналистов / Обозреватель

В 2018 году в Украине ухудшилась ситуация с безопасностью журналистов, заявил директор представительства неправительственной организации Freedom House в Украине Метью Шааф.

При этом он указал на тенденцию роста физического воздействия и давления силовиков на представителей медиа.

"Мы указываем на возростающую тенденцию атак и физического насилия над журналистами. За последнее время ситуация с физической безопасностью журналистов лишь ухудшилась в этом году, что также зафиксировали ряд ведущих украинских медийных организаций - НСЖУ и Институт массовой информации.

Также негативной тенденцией является давление со стороны силовых структур на ряд изданий из-за их политической позиции либо подозрения в том, что они несут угрозу национальной безопасности Украины. Посколько они якобы сотрудничают с Российской Федерацией", - подчеркнул он в своем выступлении в ходе общественных слушаний "Физическая безопасность журналистов и свобода слова в Украине".

Напомним, ранее в Freedom House сообщили, что за последние семь лет Украина по уровню свободы в Интернете с "совершенно свободной" превратилась в "частично свободную".