Коррупция и угрозы для СМИ. Украину назвали "частично свободной" страной в отчете Freedom House

В новом отчете "Свобода в мире 2018", составленном международной правозащитной организацией Freedom House, Украина отнесена к категории "частично свободных" стран.

Украина получила три из семи баллов в "рейтинге свободы" (в приведенной шкале, семь баллов — худший показатель), говорится в отчете.

Отмечается, что Украина продолжает восстанавливаться после разлада, вызванного бегством экс-президента Виктора Януковича в 2014 году, а также кризиса, связанного с оккупацией Крыма Россией и поддержкой ею боевиков на Донбассе.

Неспособность власти бороться с коррупцией на высших уровнях уменьшила популярность правительства и повлияла на определенные усилия по проведению реформ. В сфере гражданских свобод, политическое давление и нападения на журналистов, как утверждается, угрожали свободе СМИ.

В то же время, в течение года правительство достигло прогресса в подготовке и внедрении нескольких реформ, включая реформу здравоохранения и образования, а также в сфере расширения власти местных администраций.

Отмечается, что усилия, направленные на борьбу с распространением коррупции приостановились, когда НАБУ столкнулось с политическим вмешательством, а глава антикоррупционного комитета парламента был снят с должности. Неправительственные организации столкнулись с новыми требованиями по раскрытию информации, а антикоррупционный суд так и не был создан к концу 2017 года. Отмечается, что коррупция остается серьезной проблемой, и не смотря на давление гражданского общества, политическая воля к борьбе с ней остается недостаточной.

В Отчете упоминается о санкциях, которые были введены Украиной в отношении популярных российских соцсетей и интернет-ресурсов. Власть, как отмечается, продолжает подвергать цензуре некоторые российские СМИ и запрещать отдельным российским журналистам въезд в Украину.

Указывается, что выводы организации в отношении Украины не касаются оккупированного Россией Крыма, который рассматривается отдельно.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что проблема коррупции в Украине "преувеличена".