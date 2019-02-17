Жители Гаити мечтают о русском мире / Фото: Twitter/Sputnik Italia

В столице Гаити Порт-о-Пренс вспыхнули массовые протесты против политики президента страны Жовенеля Моиза, которого обвиняют в проамериканской направленности.

Как сообщает Le Journal de Montreal, митингующие сожгли флаг США, скандируя: "Долой американцев, да здравствует Путин!".

Протестанты уже обращались за помощью к Москве, Каракасу и Пекину,

"Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", – заявил лидер группы митингующих.

Активисты обвиняют президента Гаити в растрате бюджетных средств и неспособности обеспечить граждан государства товарами первой необходимости.

/ Фото: Twitter/Juan Manuel Karg

В результате протестов в стране погибло семь человек, а также несколько граждан, в том числе сотрудник СМИ, получили ранения.

Моиза заявил, что покидать пост главы государства не намерен, поскольку власть в стране намереваются захватить наркодилеры. Он призвал митингующих к диалогу.

Власти США отозвали из мятежного государства своих дипломатов и не рекомендуют американцам посещать остров Гаити.

Напомним, бывший директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что что "русский мир" готовится к походу на Беларусь.