Панорама "русского мира": В оккупированном Алчевске на металлургическом заводе обвалилась крыша

Во временно оккупированном боевиками "ЛНР" Алчевске в одном из цехов "Алчевского металлургического комбината", полностью рухнула крыша.

Соответствующее фотоснимки на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал известный блогер/журналист Денис Казанский.

"На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов. Просто от старости. Не выдержала снега. Постепенно будут разрушаться и другие предприятия в ОРДЛО. Ведь деньги в отжатые заводы никто вкладывать не будет. Выжмут из них последние ресурсы, пока они не развалятся от ветхости", — написал он.

Напомним, ранее в Сети появились фотодоказательства депрессии и запустения, царящих во временно оккупированном Алчевске.