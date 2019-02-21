На Netflix проникла кремлевская пропаганда - американские СМИ

Константин Хабенский в роли Льва Троцкого / кадр из сериала "Троцкий"

На популярнейшей американской платформе мультимедиа-контента Netflix стал доступен российский сериал об одном из вождей партии большевиков Льве Троцком (в исполнении Константина Хабенского), который полностью отражает нынешние пропагандистские позиции Кремля.

Такого мнения придерживаются журналисты авторитетного издания Washington Post. По его словам, "Троцкий" сделан в современном стиле, то есть "приправлен" сценами насилия, секса, спецэффектами и боевыми сценами. Однако, как полагают журналисты, на самом деле сериал – очередная попытка Москвы повлиять на зарубежную аудиторию с помощью "мягкой силы".

Читайте также"Мечта Путина": генерал назвал новую цель пропаганды РоссииГлавный продюсер "Троцкого" Константин Эрнст − гендиректор Первого канала, в программах которого регулярно восхваляется Владимир Путина. И сериал, по сути, был призван подкрепить протест РФ против любых вызовов для путинского режима, а также против критики со стороны стран Запада.

К примеру, в одной из сцен, в день после свержения Временного правительства в ноябре 1917-го Владимир Ленин (в исполнении Евгения Стычкина) ссорится с Троцким, называя его действия "переворотом". По мнению журналистов Washington Post, такая фраза полностью выражает взгляды Кремля на Революцию Достоинства в Украине. Поскольку в Кремле регулярно называют протесты на Майдане, свергшие в 2014-м Виктора Януковича, "переворотом".

Кроме того, в сериале регулярно повторяются утверждения властей России о том, что все революции на свете – якобы заговор Запада. В одной из сцен большевик Александр Парвус (в исполнении Михаила Пореченкова) прямо берет деньги от агента кайзеровской Германии и обсуждает с ним, как лучше продвинуть Троцкого в лидеры большевистской партии.

Напомним, ранее западные СМИ заметили, что кремлевская пропаганда сменила акценты по поводу Украины. Позднее политолог объяснила, как российская пропаганда влияет на умы.