"Желудок против телевизора": Политолог объяснила, как влияет на умы кремлевская пропаганда

20 декабря 2018, 10:55

По мнению политолога, нынешние бойцы кремлевского пропагандиста заметно уступают своим предшественникам коммунистических времен.

Киселев, Соловьев
Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев / "24 канал"

Известный российский политолог, доктор исторических наук и исследователь Королевского института Chatham House Лилия Шевцова во время чата для "Главреда" дала оценку работе кремлевской пропаганды и ее влиянию на широкие народные массы.

""Ведущие" – это пехота кремлевской пропаганды. Ее бойцовые псы. Они давно уже вызывают отторжение у всех, у кого еще в России не отсохли мозги. Их риторика и поведение говорят о том, каков сегодня инструмент оболванивая населения. Коммунистическая пропаганда была, пожалуй, более пристойна. Киселев, Соловьев, Скабеева – они попросту отрабатывают свои гонорары", − считает она.

По мнению Шевцовой, сильнее всего кремлевская телепропаганда влияет на жителей российской провинции, однако экономические проблемы начинают "пробивать" и их. "Нормальные люди "это" и не смотрят. Но в малых городах, в провинции именно телевидение все еще остается основным источником информации. Хотя постепенно желудок начинает вытеснять телевизор. Люди начинают размышлять: зачем нам эта песня, если наш уровень жизни падает?", − подытожила она.

Напомним, ранее Шевцова объяснила, как Православная церковь Украины разрушила идею "русского мира", а также спрогнозировала, как будут развиваться отношения Киева и Москвы после украинских выборов.

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Кремль политолог Дмитрий Киселев Владимир Соловьев росийская пропаганда Лилия Шевцова телепропаганда Ольга Скабеева
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