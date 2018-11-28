"Состояние дремучести": Кремль швырнул Россию обратно в ее уникальность — эксперт

Кремль швырнул Россию обратно в состояние дремучести, полагает эксперт / Корреспондент

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова считает, что Кремль швырнул РФ обратно в ее уникальность, в состояние дремучести.

Захват Крыма завершил период интеграции России в Европу, во всяком случае, на время пребывания у власти президента Владимира Путина, рассказала эксперт в интервью Украинской правде.

По мнению собеседницы, роль Украины и ее влияние на российские события еще не осмыслены ни РФ, ни Западом.

"Зачастую Украина воспринимается как лишь геополитический фактор, который изменил соотношение мировых сил и спровоцировал борьбу России и Запада. Упрощенное понимание реальности", — отметила Шевцова.

Политолог добавила, что "Украина с ее борьбой за собственную государственность и правом цивилизационного выбора стала переломным моментом в новейшей истории".

"Почему? Прежде всего потому, что не только привела к смене международного баланса сил, но и стала фактом (возможно, фактором — Ред.) разлома в Европе — на либеральную демократию и анти-Запад в лице России", — подчеркнула политолог.

Читайте такжеУ Кремля по Украине в рукаве остаются два туза — политолог"Более того, именно Украина заставила Запад искать путь возрождения собственных норм и принципов. Пусть, пока и не очень успешный. Наконец, бегство Украины из российских объятий завершило дрейф России в серой зоне, в состоянии амбивалентности, когда Россия пыталась совмещать западные и собственные понятия. Все, эта эпоха завершилась", — заявила эксперт. Ранее Лилия Шевцова говорила, что Кремль по Украине перешел от мечты о "русском мире" и украинской "федерации" к идее "гниющего аппендикса" в украинском теле. При этом политолог полагает, что стратегия властей России остается прежней — затолкать украинское государство обратно в серую зону.