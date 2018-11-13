Прокаженные, или Как Путин сделал непростительную ошибку

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

13 ноября 2018, 06:55

Уже никто на Западе не любит россиян и Россию.

Путин, россияне, кремль
На Западе никто не любит Россию / kremlin.ru

Не любят россиян. Ой, как не любят! Запад окружает Россию заградительным рвом, чтобы локализовать как государство-угрозу. Нет признаков, что не-Запад питает к РФ симпатии. Только в трех странах (!) положительные чувства к России превалируют над негативным отношением - во Вьетнаме, Греции и Филиппинах. Впрочем, греки уже не в лагере симпатизантов. 

Западное общество решило исторгнуть из себя "русский фактор", как разлагающий его систему. Выскребают российскую лигу миллиардеров. Тех, кто стал символом коррупционной глобализации. Наступает очередь более мелкой живности.

Читайте такжеДебильность для повелителей России - это нормаВон британцы проверяют обоснованность "золотых виз" для 700 россиян и составляют список объектов применения закона "о доходах неустановленного происхождения". А ведь какая была чудесная жизнь для обеих сторон - и российских рантье, и их западных лоббистов.

Президент Путин, однако, сделал ошибку в оценке западной бесхребетности, посчитав, что мягкотелость его западных коллег (Берлускони, Саркози, Шредера, Обамы) говорит о готовности Запада дать ему право диктовать миру. Соответственно российская элита посчитала, что Запад позволит ей вести себя там, как в России. Оказалось, что нет. Вот ведь ирония: сам Кремль запустил механизм западной самозащиты. Дошло до того, что всеядная Австрия начала высказывать к России претензии. Теперь Кремлю, а заодно и россиянам приходится расхлебывать. 

В этом контексте возникает вопрос: что будет делать российская элита, которая изгоняется Западом? Некоторые из россиян, имеющие подозрительный источник доходов, попытаются найти себе какие-либо Сейшелы. Другие будут стремиться оплатить свое пребывание в Калифорнии либо в Ницце сменой лояльности. Как это, видимо, пытался сделать медиамагнат Михаил Лесин.

Читайте такжеРоссия окончательно превратилась в анклав душевнобольныхНо в этом случае искателям новой "крыши" придется быть готовыми к неприятным последствиям. Об этом говорит судьба самого Лесина, внезапно скончавшегося в вашингтонской гостинице. Драма со Скрипалями - тоже сюжет на тему лояльности.Но нет сомнений, что управленцы изъятой у народа собственностью будут возвращаться на Родину вместе со своими активами (как Дерипаска и Рыболовлев). Они уже знают, что их ждет на Западе – они должны стать инструментом самоочищения либеральных демократий. Уже никогда западные лидеры не будут встречаться с российской элитой на яхтах. Уже никогда глава ВТБ Костин не будет привозить в Давос балерин с ушанками и никто там не будет ждать "Russian Night".

Эпоха интеграции России и россиян "в Запад" завершилась. Многих в РФ волнует вопрос: что сделают в России возвращенцы? Повернут ли против Путина? Ведь именно "семибанкирщина" поставила своего царя в Кремле. Станут ли олигархи революционерами или путчистами на худой конец? Какая чушь! Эти ребята могут жрать друг друга. Но в отношении повелителя стаи они превращаются в пресноводных. Их долгая жизнь в качестве кремлевских подручных сделала из них безопасный для власти биологический подвид.

Ждать, что Абрамович либо Усманов вдруг присоединится к новой "Болотной" - признак буйного воображения. Да, и нужны ли они "Болотной"? Разве что для дискредитации. Следовательно, богатые рантье будут ползти домой и искать защиту у Кремля. Чем больше они будут чувствовать себя неуверенно, тем сильнее будет их надежда на репрессивный режим, как способ защиты. Вытолкнутая из Запада российская элита станет оплотом тоталитаризма, не демократии! А как же с надеждами на раскол правящего класса и появление тех, кто поддержит про-западный курс и реформы? Смельчаки эти, возможно, и выскочат из деморализованной и прогнившей накипи – но под давлением не извне, а под напором снизу. 

Читайте такжеВ России наступает время "русской рулетки"Между тем, любой российский лидер – и Путин, и пост-Путин - вынужден будет думать, как успокоить требующий справедливости народ. И как же решить эту задачу? Правильно! Отдать на съедение старых порученцев и нанять новых. Вот самая эффективная легитимация власти! Особенно в обществе, жаждущем возмездия за свою беспросветную жизнь.Российские олигархи-назначенцы и бюрократы-олигархи федерального и местного пошиба - самый антинациональный, но и самый беззащитный элемент политического класса.

Прокаженные на Западе. Прокаженные в России, которая формируется сегодня. Они еще под защитой власти. Но в любой момент они будут брошены толпе в российском Колизее. Впрочем, если речь идет об окружающей мире, все россияне прокаженные. Оказавшись в Лондоне, Вашингтоне либо Вене, каждый из россиян может стать объектом подозрения: а не шпион ли он (она); что он (она) здесь потерял( потеряла)? Им предстоит узнать, что такое жить в Державе, которая внушает миру стремление окопать ее рвом.

P.S. А как же саммиты президента Путина с остальными лидерами? Вот только что российский лидер посетил мировую тусовку в Париже. Пустое. Символизм. Способ создать у Кремля ощущение включенности, чтобы умерить его желание бить окна в чужих домах. Неглупая тактика.

PPSS. А чтобы узнать, какой стереотип отношения к русским формируется в западном обществе, стоит посмотреть сериалы - "Американцы" и "Оккупированные". Там ничего не осталось от симпатий к русским, которые присутствовали в Бондиане. Помните "Из России с любовью"? Теперь такой сюжет просто невозможен.

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Россия Лилия Шевцова
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