"Гниющий аппендикс": политолог рассказала об идее Кремля по Украине

Украинское государство стало для Путина предметом личного интереса, сообщила эксперт.
Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова считает, что Кремль по Украине перешел от мечты о "русском мире" и украинской "федерации" к идее "гниющего аппендикса" в украинском теле.
Стратегия властей РФ остается прежней — затолкать украинское государство обратно в серую зону, рассказала эксперт в интервью Украинской правде.
По ее словам, это, в первую очередь, цель самого президента России Владимира Путина, "для которого Украина стала предметом его личного интереса".
"Действительно, тактика Кремля в отношении Украины в целом и Донбасса в частности — менялась. По мере переоценки Кремлем своих амбиций, которые постоянно сокращались как результат и упорного сопротивления украинцев, и эволюции Запада", — отметила собеседница.
По ее словам, "сначала Запад в лице Берлина и Парижа колебался в своей интерпретации Минских соглашений по Донбассу и почти склонялся поддержать Кремль". "Сегодня Запад принял украинскую трактовку", — подчеркнула аналитик.
Читайте также"Россияне нездоровы": РФ теряет контроль во всех сферах жизни — волонтер"От мечты о "русском мире" и украинской "федерации" Кремль перешел к идее "гниющего аппендикса" в украинском теле. Короче, до требования включить управляемое им ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) в украинскую государственность. Постоянным припевом остается требование к Киеву выйти на диалог с "властью" сепаратистов", — добавила Шевцова.
Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Россия преследует на Донбассе три стратегические цели.