"Гниющий аппендикс": политолог рассказала об идее Кремля по Украине

Кремль по Украине перешел к идее "гниющего аппендикса", сообщала политолог / Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова считает, что Кремль по Украине перешел от мечты о "русском мире" и украинской "федерации" к идее "гниющего аппендикса" в украинском теле.

Стратегия властей РФ остается прежней — затолкать украинское государство обратно в серую зону, рассказала эксперт в интервью Украинской правде.

По ее словам, это, в первую очередь, цель самого президента России Владимира Путина, "для которого Украина стала предметом его личного интереса".

"Действительно, тактика Кремля в отношении Украины в целом и Донбасса в частности — менялась. По мере переоценки Кремлем своих амбиций, которые постоянно сокращались как результат и упорного сопротивления украинцев, и эволюции Запада", — отметила собеседница.

По ее словам, "сначала Запад в лице Берлина и Парижа колебался в своей интерпретации Минских соглашений по Донбассу и почти склонялся поддержать Кремль". "Сегодня Запад принял украинскую трактовку", — подчеркнула аналитик.

Читайте также"Россияне нездоровы": РФ теряет контроль во всех сферах жизни — волонтер"От мечты о "русском мире" и украинской "федерации" Кремль перешел к идее "гниющего аппендикса" в украинском теле. Короче, до требования включить управляемое им ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) в украинскую государственность. Постоянным припевом остается требование к Киеву выйти на диалог с "властью" сепаратистов", — добавила Шевцова.

Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Россия преследует на Донбассе три стратегические цели.