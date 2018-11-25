Тука назвал стратегические цели России на Донбассе

На Донбассе Россия преследует три стратегические цели, считает Георгий Тука / "Главред"

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что Российская Федерация преследует на Донбассе три стратегические цели.

РФ хочет заставить Украину отказаться от захваченного Крыма, заблокировать движение нашей страны в Европейский союз и остановить продвижение государства в НАТО, рассказал чиновник в интервью Народной правде.

По его словам, в общество Украины через украинских политиков внедряются опасные тезисы для достижения целей РФ.

"На наших ток-шоу достаточно часто и жестко сталкиваюсь с такими вот сторонниками "мира и примирения". Их идеи: "В Украине при власти — партия войны! Президент (Петр Порошенко — Ред.) не хочет мирного неба! Автокефальная церковь — это хорошо, но сейчас еще не пришло время!", — отметил собеседник.

Ранее Георгий Тука выразил мнение, что отказ от Крыма для окончания войны на Донбассе возможен при условии прихода к власти в Украине пророссийских политиков.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.