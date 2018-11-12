В Кабмине назвали условие, при котором возможен отказ от Крыма ради мира на Донбассе

12 ноября 2018, 12:46

Европейские страны в основном со страхом смотрят на то, как Украине можно вернуть контроль над полуостровом, отметил Тука.

Георгий Тука полагает, что Украина может отказаться от Крыма ради мира на Донбассе, если в стране к власти придут пророссийские политики
Украина может отказаться от Крыма ради мира на Донбассе, если в стране к власти придут пророссийские политики, полагает Георгий Тука / Reuters

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что отказ от захваченного РФ Крыма для окончания войны на Донбассе возможен при условии прихода к власти пророссийских политиков.

При действующей власти в Украине ни о каком сценарии отказа от полуострова ради мира на Донбассе речи быть не может, рассказал чиновник в комментарии "Обозревателю"

"Если каким-то образом будут интегрированы в украинский политикум такие негодяи, как, например, Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина — Ред.) и некоторые другие, то я вполне это могу предположить", — отметил собеседник.

Читайте такжеЭксперт назвала условие, при котором России светит снятие санкций за КрымПо его словам, "страны Европы в основном со страхом смотрят на то, каким образом можно вернуть контроль Украины над Крымом".

"В основном это воспринимается ими, наиболее вероятно, как военный путь. И втягиваться в полномасштабную войну на грани, возможно, даже, Третьей мировой, они просто боятся", — добавил член Кабмина.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Донбасс война Крым Георгий Тука Виктор Медведчук Владимир Путин
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