"Зима, изыди" и снежный Армагеддон: сеть заполонили фото и видео первого за 57 лет снега в Лос-Анджелесе

22 февраля 2019, 20:37

Жители и гости "города ангелов" такой погоде 21 февраля не обрадовались.

  • Снег в Лос-Анджелесе Instagram и Twitter
  • Снег в Лос-Анджелесе Instagram и Twitter
  • Снег в Лос-Анджелесе Instagram и Twitter
  • Снег в Лос-Анджелесе Instagram и Twitter
  • Снег в Лос-Анджелесе Instagram и Twitter
  • Снег в Лос-Анджелесе Instagram и Twitter

Пользователи Instagram и Twitter активно делятся фото и видео выпавшего в Лос-Анджелесе снега.

Читайте такжеИз-за киевских патрульных парень замерз насмертьПримечательно, что это первый снег за последние 57 лет. При этом жители и гости "города ангелов" такой погоде 21 февраля не обрадовались.

Явление уже окрестили Snowmaggedon – "снегомагеддоном", то есть "снежным Армагеддоном".

Отмечается, что хотя для окрестностей Лос-Анджелеса снег – не редкость, для самого города он стал неожиданностью. Жители уже призывают зиму убраться подальше и жалуются на связанные с непогодой трудности.

Как сообщалось, в США от холода погибли более 20 человек, сотни людей попали в больницы с обморожениями. Некоторых людей нашли замерзшими насмерть всего в нескольких минутах ходьбы от своих домов.

В январе 2019 в США было холоднее, чем в Антарктиде или Сибири. Метеорологи зафиксировали самую низкую температуру в Миннесоте (-48 градусов), в то время как на Южном полюсе был -31 градус.

  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
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Лос-Анджелес снег
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