"Зима, изыди" и снежный Армагеддон: сеть заполонили фото и видео первого за 57 лет снега в Лос-Анджелесе

Пользователи Instagram и Twitter активно делятся фото и видео выпавшего в Лос-Анджелесе снега.

Читайте такжеИз-за киевских патрульных парень замерз насмертьПримечательно, что это первый снег за последние 57 лет. При этом жители и гости "города ангелов" такой погоде 21 февраля не обрадовались.

Явление уже окрестили Snowmaggedon – "снегомагеддоном", то есть "снежным Армагеддоном".

Отмечается, что хотя для окрестностей Лос-Анджелеса снег – не редкость, для самого города он стал неожиданностью. Жители уже призывают зиму убраться подальше и жалуются на связанные с непогодой трудности.

**SNOW BY THE BEACH** Some spots just minutes from the Pacific Ocean had snow falling on Thursday, like here in Malibu. Here's how rare an event this was for Los Angeles and parts of Southern California. MORE -> https://t.co/t0L4HXOmEI#CAWX#LASnowpic.twitter.com/4yATsIDE1e — WeatherNation (@WeatherNation) 22 февраля 2019 г.

Wednesday it snowed in Las Vegas, Thursday it snowed in Los Angeles and today it's snowing in #Tucson! This is the 1st time they've had measurable #snow twice in the same season (January 1st: 0.4") in 18 years. H/T @gdimeweather

cam: https://t.co/ibyLyoFUpr#tucsonsnowpic.twitter.com/ey7S3awrZj — Mike Seidel (@mikeseidel) 22 февраля 2019 г.

Как сообщалось, в США от холода погибли более 20 человек, сотни людей попали в больницы с обморожениями. Некоторых людей нашли замерзшими насмерть всего в нескольких минутах ходьбы от своих домов.

В январе 2019 в США было холоднее, чем в Антарктиде или Сибири. Метеорологи зафиксировали самую низкую температуру в Миннесоте (-48 градусов), в то время как на Южном полюсе был -31 градус.