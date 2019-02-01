Замерзли в нескольких минутах от дома: в США значительно возросло число жертв 50-градусных морозов

1 февраля 2019, 19:20

На следующей неделе синоптики прогнозируют в США резкое потепление до +20 градусов.

  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images
  • Морозы в США Getty Images

В США от холода погибли более 20 человек, сотни людей попали в больницы с обморожениями. Некоторых людей нашли замерзшими насмерть всего в нескольких минутах ходьбы от своих домов.

Читайте также"Мрут без нашего газа": российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодовВлияние полярного циклона ощутила на себе примерно треть американцев, то есть практически 90 млн человек.

Напомним, что на этой неделе в США было холоднее, чем в Антарктиде или Сибири. Метеорологи зафиксировали самую низкую температуру в Миннесоте (-48 градусов), в то время как на Южном полюсе был -31 градус.

От морозов сильнее всего пострадали штаты Северная Дакота, Висконсин, Айова, Миннесота, Мичиган и Иллинойс. Температура в Чикаго упала до минимума (около -30 градусов) в среду, немного выше самого низкого показателя за всю историю города, начиная с января 1985 года.

В Штатах наблюдаются проблемы с электричеством, ряд учебных заведениях прекратил занятия, в аэропортах перенесли тысячи авиарейсов.

Впрочем, уход холодов обещают уже на этих выходных. А на следующей неделе синоптики прогнозируют в США резкое потепление до +20 градусов.

Напомним, под Житомиром в лесу насмерть замерзла студентка, высаженная в мороз из автобуса. Смерть Ирины Дворецкой наступила из-за переохлаждения внутренних органов.

Позднее появились жуткие подробности смерти Дворецкой. Нашли девчонку спустя два дня после исчезновения. По словам родных, "отец вырубил ее изо льда своими руками. Вытащили только с одним сапожком, другой намертво застрял во льду". Так и хоронили не оттаявшую, "как льдинку".

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов. 

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

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США погода морозы замерз
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