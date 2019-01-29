"Отец вырубил изо льда своими руками": появились шокирующие подробности смерти студентки на Житомирщине

На этой остановке высадили замерзшую затем насмерть студентку / ВВС Украина

Появились жуткие подробности смерти 21-летней девушки Ирины Дворецкой, которая умерла от переохлаждения после того, как ее высадили на мороз из автобуса.

"Замерзшая в яме стояла, с открытыми глазами. Руки были подняты в кулачки – может, хотела дотянуться до сосен, растущих рядом", – цитирует родственников Ирины ВВС Украина.

Нашли девчонку спустя два дня после исчезновения. По словам родных, "отец вырубил ее изо льда своими руками. Вытащили только с одним сапожком, другой намертво застрял во льду". Так и хоронили не оттаявшую, "как льдинку".

Напомним, тело девушки в лесу обнаружил ее отец. Как рассказывает сестра Иры, когда полицейским сообщили, что студентку нашли, те велели спросить ее "чего она туда зашла". И даже после объяснения, что спрашивать уже и не у кого, копы ждали еще несколько часов, прежде чем отправиться на место смерти, пожаловались родственники.

При этом слова водителя, что Ирина была пьяна – с "характерным запахом" и "необычной походкой" – работавшая той ночью на маршруте контроллер автобуса Валентина опровергла. По ее словам, девушка в автобусе стояла, не качаясь, и запаха от нее слышно не было.

Ранее в Николаеве в маршрутке разгорелся скандал вокруг участника АТО. Водитель требовал от участника АТО спрашивать разрешения на вход по удостоверению УБД.