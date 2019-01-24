Под Житомиром в лесу насмерть замерзла студентка, высаженная в мороз из автобуса

Ирина Дворецкая / olevsk.zt.ua

В Житомирской области между селами Перга и Рудня-Хочинская в лесном массиве обнаружили тело 21-летней девушки Ирины Дворецкой.

Молодая женщина умерла от переохлаждения, тело девушки в лесу обнаружил ее отец, пишет olevsk.zt.ua.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за переохлаждения внутренних органов. По данному факту начато уголовное производство, проводится проверка обстоятельств. Об исчезновении девушки в полицию сообщил староста села Рудня-Хочинская 8 января. Нашел ее отец, лесник, 10 января", - рассказала руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По информации СтопКор, девушка около 4-х утра ехала в город Олевск. Когда пришло время рассчитываться за проезд, у девушки не оказалось денег на билет стоимостью 25 гривен. Тогда кондуктор решил высадить ее на остановке в 2-х километрах от села Перга.

"Она пошла трассой, однако затем сбилась с дороги и зашла в лес. Там заблудилась и замерзла", - рассказал Александр.

Ирина ехала в Олевск в больницу к матери, однако позже выяснилось, что ей не хватает денег, чтобы рассчитаться за проезд.

Девушка не смогла найти денег, зато предлагала мобильный телефон в залог и обещала деньги отдать в Олевске, однако ее все равно заставили выйти из автобуса. В результате испуга девушка заблудилась, попала в бобровую яму, где и остановилось ее сердце.

Напомним, ранее в Николаеве в маршрутке разгорелся скандал вокруг участника АТО.