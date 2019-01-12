Масштабное ДТП на Жиморщине: на трассе Киев – Чоп столкнулись 9 машин

Дорогу международного значения пришлось перекрыть почти на три часа.
Сразу 9 машин – фура и 8 легковушек – столкнулись на трассе Киев-Чоп неподалеку от Коростышева в Житомирской области.
На скользкой дороге машины закрутило так, что дорогу международного значения вынуждены были перекрыть почти на три часа.
К счастью, обошлось без жертв. Трое людей получили травмы, но от госпитализации они отказались.
А вот несколько авто фактически превратились в металлолом.
Местные признают, что аварии в этом месте – не редкость.
Ранее врач рассказал о состоянии чемпиона по армспорту, выжившего в смертельном ДТП. У спортсмена было повреждение мозга, отметил медик.
Напомним, днем 14 ноября в Ровенской области на трассе Киев — Чоп автомобиль Citroen столкнулся с грузовиком, погибли Андрей Пушкарь и его отец, а Олег Жох пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже появилась информация, что спортсмен получил перелом левой руки в двух местах (использовал эту руку во время соревнований).