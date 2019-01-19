"Гниды подняли голову": в Николаеве разгорелся скандал вокруг участника АТО

В Николаеве произошел скандал с участником АТО / segodnya.ua

В Николаеве разгорелся скандал вокруг водителя одной из маршруток, который пытался "прессовать военного", рассказал глава областного отделения Комитета избирателей Украины Александр Ухмановский.

По его словам, водитель требовал от участника АТО спрашивать разрешения на вход в транспорт по удостоверению участника боевых действий.

"С отсылками, кому не нравится, пусть звонит на горячую линию губернатора Савченко и туда и плачется, ибо водятлу по**ю и пусть воякам Савченко решает все. Пришлось вступиться и долго ругаться... Вышел я с ярлыком "чепушило" и горьким осознанием того, что гниды снова подняли голову и никого не боятся (привет СБУ и полиция). Депортация, конечно же, недемократична, также как и мордобой, но.... но очень нравится этот вариант для некоторых", - рассказал Ухмановский в Facebook.

В свою очередь, и.о. главы Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко, льготные перевозки бойцов АТО – это приоритет, поэтому за подобное поведение водителей сотрудники "Укртрансбезопасности" проверят перевозчика и, возможно, аннулируют лицензию.

Как рассказал он news.pn, водителя и перевозчика в понедельник, 21 января, вызвали в облгосадминистрацию.

Напомним, ранее в поезде произошел языковой скандал с ветераном АТО.