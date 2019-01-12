"Дома может лаять": в поезде произошел языковой скандал с ветераном АТО

В Украине произошел языковой скандал / пресс-служба Укрзализныци

В Украине произошел очередной языковой скандал: в поезде Николаев - Ивано-Франковск работница вагона-ресторана отказалась обслуживать военного на украинском языке.

Свою позицию женщина пояснила незамысловато: "А у нас все так говорят".

Отметим, что экс-боец АТО пожаловался начальнику поезда и подчеркнул: "Дома она может мяукать и лаять и вообще пусть говорит, как хочет. Но она на работе в государственной компании, а потому пусть общается на украинском".

Соответствующее видео опубликовано на странице Mova в Facebook.

Новий мовний скандал в Укрзалізниця!!! Потяг № 133/134 сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ! Новий мовний скандал за участю працівників державного підприємства Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia!! Цього разу цинічно образили нашого воїна-захисника!!! Українці, давайте зробимо цю "у нас всєєє так гаварят" максимально "відомою" на весь світ!!! Прохання поширити Вподобай Mova Опубліковано Mova Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Напомним, ранее в Киеве водитель маршрутки поскандалил с АТОшником.