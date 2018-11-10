"Мест в тюрьмах на всех хватит": разгорелся языковой скандал вокруг авиарейса в Египет

Разгорелся скандал вокруг рейса YanAir / yanair.ua

Разгорелся скандал вокруг рейса самолета компании YanAir, летевший по маршруту Киев - Шарм-эль-Шейх и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Каира.

Как рассказали очевидцы происшествия, спор с экипажем возник не на бытовой почве, передает ВВС.

"Все объявления и общение пилота и экипажа велись на русском языке. На просьбу разговаривать на украинском, которую высказал один из архитекторов, получили в ответ отказ в агрессивной форме", - рассказала пассажирка самолета Ирина.

Она пояснила, что причиной скандала стал конфликт стюардессы с мужчиной, у которого была прическа "оселедець".

"Она начала высказываться по этому поводу. Это привело к адекватному ответу о недопустимости перехода на личности. На что эта стюардесса вызвала в салон пилота, который начал угрожать, продолжая разговаривать по-русски", - добавила Ирина.

Другая пассажирка Лариса рассказала, что экипаж вызвал местную полицию, при этом с рейса сняли семь человек и их отвезли автобусом.

Она вспоминает, что все пассажиры очень удивились, когда через 2 часа, после того как конфликт улегся, самолет сел в Каире.

"К нам приходит полиция, а командир заявляет, что мы можем выходить, если нам не нравится, и мест в египетских тюрьмах на всех хватит", - рассказывает Лариса.

Позднее снятых с рейса пассажиров по требованию экипажа, вскоре отпустили. К утру они добрались до Шарм-эль-Шейха, рассказала туристка.

Напомним, в конце апреля украинские туристы не могли вылететь из Египта из-за отсутствия самолета на взлетно-посадочной полосе.