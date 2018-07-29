Украинские туристы спустя сутки смогли вылететь из Египта

Во Львов из египетской Хургады прилетели свыше 200 туристов, которые на сутки застряли на курорте из-за поломки самолета.

Как сообщает ТСН со ссылкой на информацию от отдыхающей по имени Татьяна, украинцев привезли в аэропорт около 8:20 утра по местному времени. В самолет они сели со старыми билетами на прежние места.

В Украину самолет вылетел в полдень и около 16:00 благополучно приземлился в аэропорту Львова.

Представитель туроператора "Join Up!" отметила, что из-за данного рейса произошли задержки и с другими вылетами.

"Те люди, которые не смогли вовремя вылететь на курорты — им все это компенсируют. Задержались несколько рейсов. Туристов за рубежом расселили в гостиницы, а тем, кто в Украине — об этом сообщили заранее", — рассказала пресс-секретарь туроператора Екатерина Резниченко.

Напомним, в конце апреля украинские туристы также не могли вылететь из Египта из-за отсутствия самолета на взлетно-посадочной полосе.