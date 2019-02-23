Актер Серебряков обвинил Россию в развязывании войн: коллеги не задержались с резким ответом

Серебряков считает, что Россия периодически развязывает войны в разных странах мира / Фото: YouTube

Известный российский актер Алексей Серебряков заявил, что за последние 20 лет Россия стала инициатором нескольких войн.

"Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию", - сказал он во время выступления в Лондоне.

Артист подчеркнул, что в такой обстановке россияне демонстрируют не искренний, а вынужденный патриотизм.

"Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм", — отметил Серебряков.

На заявление актера ответил его российский коллега Алексей Огурцов, заявив, что Серебряков выбрал легкий путь, поэтому эмигрировал в Канаду.

"Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери-страны, где он вырос и получил образование, ум, разум - он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо", - заявил Огурцов в комментарии РенТВ.

Он добавил, что считает себя военным человеком, но с Серебряковым в разведку бы не пошел, поскольку тот якобы является предателем.

Напомним, ранее Серебряков заявил, что недоволен президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что в стране процветает бесконечное вранье и воровство.