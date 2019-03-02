Вице-адмирал НАТО назвал необычное оружие Путина

Владимир Путин использует прессу как оружие, сообщил вице-адмирал НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин использует прессу в качестве оружие, у него очень хорошо получается делать заявления, которые привлекают внимание людей.

Глава России хотел привлечь внимание, сказав, что ракеты страны можно нацелить на страны Альянса, рассказал командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон в интервью Starvision TV Georgia.

По словам собеседника, НАТО не чувствует большую угрозу со стороны РФ.

"…Нравится ли нам наличие у России ракетных систем и их размещение? Нет. Конечно, нет. Поэтому страны НАТО предпринимают различные шаги", — сказал он.

Напомним, власти США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля выйти из соглашения.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.