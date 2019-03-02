YouTube вводит ограничения на комментарии под видео с участием детей

YouTube будет фильтровать комментарии под детскими роликами / Бюро-стиль

Компания YouTube заявила о намерении отключить функции комментариев под роликами, в которых изображены несовершеннолетние из-за большого количества негативных отзывов.

"Мы осознаем, что комментарии – это ключевая составляющая использования YouTube, а также общения с аудиторией и ее расширения. В то же время, важные шаги, которые мы предпринимаем сегодня, необходимы для защиты молодых людей", - сообщается в блоге видеохостинга YouTube.

Разработчики отмечают, что авторы некоторых YouTube-каналов смогут сохранить возможность комментирования пользователями своих сюжетов при условии тщательной модерации.

"Любая форма контента, которая подвергает опасности несовершеннолетних, неприемлема на YouTube, поэтому мы закрыли определенные каналы, которые пытаются каким-либо образом подвергнуть опасности детей", – говорится в блоге.

В видеохостинге подчеркнули, что уже создан классификатор комментариев, который имеет более широкий охват, и будет оперативно обнаруживать и удалять реплики, которые потенциально могут нанести ребенку вред.

Комментарии будут отключены полностью у тех каналов, которые подвергают опасности детей и пропагандируют противоречащие политике YouTube ценности.

Напомним, компания Google объявила о запуске в Украине специального детского ресурса YouTube Kids, который позволит детям самостоятельно искать полезный и интересный контент, а родителям не беспокоится о его безопасности.