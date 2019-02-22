Компания Google запустила в Украине детский канал YouTube Kids

YouTube Kids будет доступен для украинских детей / Фото: скриншот из видео

Компания Google объявила о запуске в Украине специального детского ресурса YouTube Kids.

Как сообщает Tehnot, новый канал позволит детям самостоятельно искать полезный и интересный контент, а родителям не беспокоится о его безопасности.

В приложении собраны развлекательные и познавательные ролики для всей семьи, мультфильмы, обучающее видео, детские стихи и песни. Данный ресурс можно загрузить на телефон, просматривать с компьютера, а также с помощью игровых приставок или Smart TV.

Информация в YouTube Kids сгруппирована по четырем категориям: шоу, музыка, обучение и обзор. Родители сами могут выбрать, какие из них они позволят смотреть детям или отключить функцию поиска роликов для своего ребенка. Приложение оснащено простым дизайном, поэтому дети легко научаться в нем ориентироваться. Встроенный таймер позволит ограничивать время просмотра.

Читайте такжеВ Google представили новый ремейк на "Один дома" с главным злодеемПриложение YouTube Kids является бесплатным за счет поддержки рекламы. Все объявления будут строго помечены, размещены вручную и ограничены по тематике. Компания запрещает рекламу продуктов питания, напитков, видеоигр, а также информацию, предназначенную для детей старше 12 лет и кликабельные ролики.

Скачать приложение YouTube Kids можно в официальных магазинах Google Play и Apple Store.

Детский канал в США был запущен четыре года назад. За это время он побил рекорды просмотров и стал одним из самых популярных приложений для детей.

Напомним, в соцсети Google+ выявлена программная недоработка, послужившая раскрытию личных данных 52,5 млн пользователей. Планировалось свернуть работу Google+ к августу 2019 года, однако теперь планы сдвинулись на апрель будущего года.