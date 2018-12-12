Провал Google+: стало известно, почему непопулярную соцсеть закроют раньше срока

Google+ закроют раньше срока

В соцсети Google+ выявлена программная недоработка, послужившая раскрытию личных данных 52,5 млн пользователей.

По данным службы безопасности Google, недоработку обнаружили в обновленном программном обеспечении, распространенном в ноябре.

Оказывается, приложения, применяемые сторонними разработчиками, в частности, имели возможность запрашивать информацию об именах и возрасте пользователей, о роде их деятельности, а также адреса их электронной почты. Это было возможно и в тех случаях, когда владельцы учетных записей делали их закрытыми для просмотра.

В то же время в Google поспешили успокоить, что разработчики не имели доступа к данным финансового характера, паролям или иной информации, обычно интересующей мошенников. Также в Google утверждают, что не нашли свидетельств того, что указанными данными кто-либо каким-то образом воспользовался.

Однако провал в защите Google+ стал причиной того, что разработчики планируют раньше, чем ожидалось, прекратить работу соцсети для обычных пользователей.

Планировалось свернуть работу Google+ к августу 2019 года, однако теперь планы сдвинулись на апрель будущего года.

Несмотря на закрытие соцсети для обычных пользователей, версия Google+ для корпоративных клиентов по-прежнему будет доступна.

Напомним, ранее в Google анонсировали закрытие Google+.