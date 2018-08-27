Это провал: французское подразделение Google ушло из своей соцсети

Французское подразделение компании Google приняло решение о закрытии своей официальной страницы в соцсети Google Plus.

При этом в качестве альтернативы Google France предлагает использовать свои официальные страницы на Facebook и Twitter.

Отметим, что сообщество Google France на площадке Google Plus насчитывает более чем 470 тысяч подписчиков, однако активность в группе всегда оставалась практически нулевой: ни публикаций, ни комментариев, а львиная доля людей, входящих в это сообщество, не отписались от него только потому, что вообще не пользуются Google Plus, а поэтому им абсолютно все равно в каких сообществах они там состоят.

Этот же факт подтверждает и то, что объявление о закрытии группы было опубликовано 23 августа, но за это время группу покинуло чуть более 100 человек, отмечает andro-news.

Напомним, ранее в Google определились с датой выхода новой операционной системы.