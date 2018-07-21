Смерть Android. В Google определились с датой выхода новой операционной системы

Уже в 2023 году Google может отказаться от дальнейшей разработки Android в пользу перспективной Fuchsia OS.

При этом в ближайшие три года "поисковой гигант начнет" выпускать на базе новой ОС "умные" колонки и ноутбуки, пишет Akket.

Отмечается, что на днях Google провела совещание, на котором присутствовало все руководство компании. Решить хотели судьбу операционной системы Android и, как утверждается, решили.

Разработка новой Fuchsia OS ведется уже более двух лет не просто так, а ради того, чтобы эта ОС в скором будущем заменила Android на всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизора и любых других гаджетах.

Руководство Google посвятило коллег в планы компании, согласно которым Fuchsia OS – это вовсе не какой-то дорогостоящий эксперимент, а самый перспективный проект. Именно эта операционная система в скором будущем станет заменой Android, устаревшему во многих отношениях.

В материале подчеркивается, что сегодня на базе Android работает 3/4 от всех продаваемых в мире смартфонов. Хоть за данную ОС и отвечает компания Google, однако использовать ее могут все производители телефонов, причем бесплатно и каких-либо обязательств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google следит за владельцами гаджетов на Android.