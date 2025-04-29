Лидер рок-группы Хейтспіч рассказал, где служит и как выбирал должность

Дмитрий Однороженко поделился "сентиментальной и личной историей".

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Дмитрий Однороженко из Хейстпіч мобилизовался - где служит музыкант / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hatespeechmusic

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Где сейчас служит Дмитрий Однороженко

Как артист выбирал военную должность

Почему его вступление в ВСУ было "спонтанным и спланированным одновременно"

В конце марта Дмитрий Однороженко, солист украинской рок-группы Хейтспіч, сообщил о своей добровольной мобилизации. Тогда он отметил, что "ушел сам, ушел именно сейчас, потому что наконец появилось место делать то, что хотел", но место службы раскрывать не стал.

Подробности стали известны лишь после недавнего интервью музыканта для Армія TV. Однороженко рассказал, как и почему решился вступить в ВСУ, какую военную специальность выбрал, и в каком отряде служит.

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Дмитрий стал частью Сил беспилотных систем Украины, занимается дроновым ПВО в 412 полку NEMESIS. Его сослуживцем оказался другой известный украинский артист Александр Ярмак.

"Это дроновое ПВО, перехват ударных беспилотных российских дронов. В начале 22-го я немножко помогал с какими-то спасательными работами, когда прилетало по Одессе. И когда ты можешь тушить пожар - это хорошо, а еще лучше, когда ты можешь сделать так, чтобы этого пожара не произошло. Я думаю, что логика какая-то глубинная, она такая немножко пафосная, но как есть. Сегодня я сейчас в силах беспилотных систем 412 полк NEMESIS, если еще более конкретно, то вместе с господином Александром Ярмаком", - рассказал Однороженко.

Дмитрий Однороженко из Хейстпіч мобилизовался - где служит музыкант / Скриншот YouTube

Что же касается его мотивации к службе, то ее артист сформулировал так: "Это такая для меня сентиментальная и личная история... Я из города Сумы и, знаешь, когда ты каждый вечер общаешься с родными, с друзьями... И ты сидишь, а там буквально в "Дискорде" слышно, как у пацанов пролетает над их домом "Шахед" и ты говоришь: "Береги себя, ангела-хранителя тебе". И я себя чувствовал дурачком, если честно".

Дмитрий Однороженко из Хейстпіч мобилизовался - где служит музыкант / instagram.com/hatespeechmusic

Беспилотные системы лидер Хейтспіч выбирал целенаправленно. В какой-то мере ему пришлось "охотиться" за желаемой должностью, поэтому предварительных и глобальных планов на этот год Однороженко не слишком строил - все получилось продуманно и спонтанно одновременно.

"Спонтанно и одновременно спланировано. Если я скажу, что я не планировал - то это будет ложь. Если я скажу, что прям четко планировал в этом году вступать в ряды ВСУ - это также будет немножко ложью. Потому что глобально на этот год были планы: что-то по музлу сделать, должны были даже за рубежом поиграть концерты. Но в моменте появилась возможность присоединиться и заниматься тем, чем я вот прям для себя хотел бы заниматься, за чем я охотился, скажем так", - говорит певец-военный.

Дмитрий Однороженко из Хейстпіч мобилизовался - где служит музыкант / Скриншот YouTube

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