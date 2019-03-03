Ниже Руанды и Таджикистана: определено место Украины в рейтинге гендерного равенства

Стало известно место Украины в рейтинге гендерного равенства / Скриншот

В рейтинге стран, где соблюдают гендерное равенство, Украина оказалась между Беларусью и Замбией.

По данным исследования Всемирного банка, Украина получила 78,75 баллов.

При этом единственными странами в мире, которые закрепили гендерное равенство в законах, влияющих на работу, стали Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

Исследователи оценили гендерную дискриминацию в 187 странах, установив, что десять лет назад ни одна страна не предоставляла женщинам и мужчинам равных законных прав.

/ worldbank.org

Напомним, ранее сообщалось, что Украина оказалась в хвосте рейтинга по качеству жизни.