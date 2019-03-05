Россияне через полтора месяца наконец потушили горящий танкер

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В Керченском проливе потушен пожар на втором загоревшимся в середине января танзанийском судне - танкере Маэстро.

Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

"Последний очаг погас в воскресенье в 18.50 мск (17.50 по Киеву. - Прим.). На месте дежурит корабль "Спасатель Демидов", - сказано в сообщении.

1 марта пожар прекратился на другом загоревшемся танкере - Канди - сотрудники компании владельца судна сумели перекрыть доступ газа и остановили горение.

Напомним, 21 января в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании, по предположительно, во время передачи топлива с борта на борт. Членами экипажей танкеров были граждане Индии и Турции. В результате пожара погибли 13 человек, десять пропали без вести.