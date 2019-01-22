Загоревшиеся в Керченском проливе суда причастны к незаконным поставкам газа с украинского шельфа – МинВОТ

В Керченском проливе произошел пожар на двух суднах/ fleetmon.com

Загоревшиеся в Керченском проливе суда Maestro ("Маэстро") и Venice (предыдущее название Candy) принимали участие в незаконных поставках газа в Сирию.

"По данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда Venice и Maestro задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года", - сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В министерстве подчеркнули, что на судне Venice, которое вышло из российского порта "Темрюк" 20 января, на момент аварии не работала система AIS (Automatic Identification System). То же самое наблюдалось и на танкере Maestro - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019 года.

Таким образом компании, причастные к морским перевозкам, стремятся избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также пытаются избежать списка компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции.

По имеющейся информации, суда Venice и Maestro привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран.

Указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий.

По состоянию на утро, 22 января, на двух топливных танкерах в Керченском проливе до сих продолжается сильный пожар. Cпасатели не могут его потушить и огонь будет продолжаться до тех пор, пока весь газ не выгорит, передает ТАСС.

Напомним, ранее была названа возможная причина пожара в Керченском проливе.