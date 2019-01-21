Люди выпрыгивают за борт: в Керченском проливе после взрыва загорелись два судна

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У берегов аннексированного Крыма в Керченском проливе загорелись предположительно два судна, идущие под флагами Танзании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Есть пожар на одном или двух судов, уточняем. Флаг Танзании. Одно из судов - газовоз. Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт. На место направлен морской буксир. На судах 17 и 14 человек", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

По информации вахтенного матроса одного из судов, сообщает портал kerch.fm, на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них - "Маэстро" - газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось пришвартованное рядом судно. "Там творится что-то жуткое", - приводит портал слова матроса.

По данным Интерфакса, ЧП произошло к югу от мыса Опук.

Обновлено: В Росморречфлоте сообщили, что спасатели подняли из воды тело погибшего моряка, еще трое спасены.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.