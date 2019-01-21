Пожар на судах в Керченском проливе: уже 11 жертв, названа возможная причина ЧП

В Керченском проливе после ЧП на судах нашли мертвыми 11 моряков / Скриншот видео с youtube.com

В Черном море в районе Керченского пролива после пожара на двух суднах нашли мертвыми 11 моряков.

Из моря после чрезвычайного происшествия на судах спасли 12 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росморречфлота.

По данным источника агентства в службах морского поиска и спасения, в Керченском проливе произошел взрыв, а потом — пожар, основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.

"Предварительно, взрыв прогремел при передаче топлива с танкера на второе судно…", — отметил собеседник.

Также источник сообщил, что, скорее всего, погибли еще как минимум трое моряков. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", — добавил он.



Ранее сообщалось, что у берегов захваченного Россией Крыма в Керченском проливе загорелись два судна, которые шли под флагами Танзании. Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.