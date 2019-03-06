"Приехали совершенно больные люди": скандал вокруг избиения родни Дудя обрастает новыми подробностями

Невестка Дудя Юлия с сыном / Mash

Дело по факту избиения матери известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя и его брата обрастает новыми скандальными подробностями.

Как оказалось, в деле замешан племянник Дудя, 8-летний сын его избитого брата. Брат видеоблогера и его уже бывшая жена Юлия обвиняют друг друга в попытке украсть ребенка.

Нападавшими же оказались отец Юли, 59-летний московский бизнесмен Геннадий А., и его охранники, выяснил Telegram-канал Mash. В ближайшее время полиция допросит их уже в качестве подозреваемых.

По версии родственников Дудя, дело было так: Юля, ее папа и его охранники пытались похитить сына, когда семья Дудя вела того в садик.

Читайте также"Есть риск похищения": стало известно, почему Седоковой запрещают видеться с дочерьюУ Юлии есть своя версия: по ее словам, напали и похитили ребенка как раз брат и мать Дудя.

"У нас с мужем конфликт по поводу определения места жительства ребенка. Мы мирно расстались, но потом он посоветовался с семьей, выкрал у меня сына и отвез к своим родителям", – заявила она следствию.

По ее словам, с начала осени и до 16 октября муж давал ей общаться с сыном "на тюремных условиях": "В его присутствии, когда ему удобно. Степан на него постоянно озирался, искал глазами одобрение своего поведения, он был полностью им накручен".

16 октября Юля с папой приехали поговорить, рассказала она.

"Сын 8,5 лет рос со мной, а теперь его отняли – как так? А ведь Игорь ходит по утрам на работу, потом утыкается в компьютер, ему ребенок по барабану. Но все получилось на повышенных тонах и в конфликтной форме. Я Степу забрала, посадила в машину. Игорь подбежал, стал вырывать у меня, орать "помогите, спасите", удушающим приемом взял сына за шею. Ему было не важно, как при этом ребенок себя чувствует. Папа мой попытался оттянуть ему руку, чтобы Степа не задохнулся. А теперь они поворачивают все дело так, будто приехали совершенно больные люди, хотя я — мать, я имею такое же право на общение с ребенком. А то, что он там написал — избиение — ну, вы можете себе представить: я держу ребенка на руках — и? Кого я могу избить?" – озвучила свою версию Юлия.

Ранее российский рок-музыкант, бывший бас-гитарист и вокалист группы "Парк Горького" Александр Маршал (настоящая фамилия — Миньков) посоветовал Юрию Дудю покинуть Россию, поскольку тот не поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.