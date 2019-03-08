В Греции суд снял обвинения с задержанных украинских моряков

Судно Andromeda / vesselfinder.com

В Греции центральный городской суд города Пирей отменил все обвинения по делу судна Andromeda, задержанного вместе с украинскими членами экипажа.

В ближайшее время капитан и старший помощник Andromeda Алексей Слепнев и Сергей Константинов вернутся в Украину, сообщили в посольстве Украины в Греции.

Отмечается, что экипаж судна задержали еще в январе 2018 года по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. По данным береговой охраны Греции, грузовое судно Andromeda перевозило в Ливию 410 тонн взрывчатых веществ и детонаторы к ним.

Напомним, ранее в Греции арестованного украинского капитана обвинили в причастности к наркоторговле.