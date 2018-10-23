В Греции арестованного украинского капитана обвинили в причастности к наркоторговле

Судно ERATO / fleetmon.com

В аэропорту Афин греческими правоохранителями по запросу Интерпола задержан украинский капитан судна Erato (флаг Либерии) Владимир Шемонаев.

Основанием для задержания украинского моряка стала информация о нахождении судна в районе с подозрительной активностью, рассказали в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".

Как говорится в сообщении, судно ушло беспрепятственно из Афин и продолжает работать, а весь экипаж сменился и убыл домой. Кроме того, по делу украинца не было проведено ни одной экспертизы, а также не предъявлено ни одного доказательства.

В то же время дело, в рамках которого задержан Шемонаев, рассматривается компетентными органами Испании, а власти Греции заявили о намерениях экстрадиции украинца.

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Дочь Шемонаева Алла Кирилюк заявила о том, что происходящее в Греции является желанием бюрократически затянуть и запутать дело.

По ее данным, 58-летний Шемонаев содержится в Коридаллосе – крупнейшей греческой тюрьме строгого режима.

По мнению родственников арестованного украинца, что под "районом с подозрительной активностью" подразумевается то, что часть рейса контейнеровоза Erato осуществлялась в Колумбию, где имеют место факты выявления незаконной торговли наркотиками. Якобы в указанном районе была задержана яхта с наркотиками, и время ее задержания совпало с периодом пребывания там Erato. При этом у правоохранителей возникли вопросы, каким образом наркотики оказались на борту яхты.

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"В связи с этим проверяют все суда, которые находились там в определенное время. Однако, в таком случае непонятно, почему сам контейнеровоз и вся команда беспрепятственно покинули Грецию, а отца задержали только, когда он сменился и уже направлялся домой – в Украину", - сказала Кирилюк в комментарии УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у побережья Греции задержали украинскую яхту с десятками нелегальных мигрантов.