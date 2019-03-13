Прошерстить активы Путины: в Конгрессе США приняли ряд документов касательно РФ и Крыма

В Конгрессе США приняли ряд документов против РФ и Путина / Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Нижняя палата Конгресса США одобрила четыре законопроекта, которые направлены против правительства России и лично российского президента Владимира Путина. Среди них и проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Как сообщает пресс-служба американской Палаты представителей, один из этих документов обязывает директора Национальной разведки США подготовить для конгрессменов отчет об активах Путина. На это ему дается полгода.

H.R. 1404 - Vladimir Putin Transparency Act, as amended passed by voice vote.



The House has begun up to 40 mins of suspension debate on H.R. 1617 - KREMLIN Act. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) 12 марта 2019 г.

Кроме этого, принята резолюцию, осуждающая Путина за сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова и призывающая Россию провести международное расследование преступления. В свою очередь Белый дом против его предполагаемых организаторов и исполнителей должен ввести санкции.

Последний принятый документ предписывает директору Нацразведки предоставить отчет о возможных военных действий РФ против НАТО и попытки России "использовать слабость и разногласия между ее западными противниками". На это ему дается 90 дней.

Напомним, 8 марта Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России. При этом в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".

Позднее представитель оккупированного полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что аннексированный Крым не нуждается в признании или непризнании со стороны США, так как не является отдельным государством.

При этом в Госдуме РФ позлорадствовали из-за законопроекта США о Крыме. Сам документ в России назвали провокационным и опасным для Трампа.