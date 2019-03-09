У Путина прокомментировали запрет США на признание Крыма российским

Крым / Reuters

Аннексированный Крым не нуждается в признании или непризнании со стороны США, так как не является отдельным государством.

Об этом заявил представитель оккупированного полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

"Крыму никакого признания не требуется. Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством", - приводит агентство слова Мурадова.

Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".